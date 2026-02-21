Олимпийский чемпион 1998-го года Яромир Ягр объявил, что не вернется на лед в качестве профессионального игрока после Олимпиады-2026.

Яромир Ягр
Яромир Ягр globallookpress.com

«Болельщики меня больше не увидят.  Скорее всего, нет.  Для этого потребуется чудо.  Богу пришлось бы явиться, вселиться в меня и омолодить меня на пятнадцать лет.  Но я иногда хожу кататься на коньках.

Я ничего не делаю, кроме как ем и смотрю телевизор.  У меня лишний вес — четыре‑пять килограммов.  Физические упражнения очень важны, и самое сложное — заставлять себя, когда в этом нет необходимости.  Я стараюсь кататься на коньках каждый день, если есть время», — цитирует Ягра iDnes.cz.

Последним клубом именитого чеха являлся «Кладно», чьим владельцем и является Ягр.  В составе «рыцарей» 54-летний игрок сделал одну результативную передачу в шести встречах.

За всю свою карьеру Ягр дважды завоевывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» и столько же раз выиграл чемпионат мира в составе сборной Чехии.