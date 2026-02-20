Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил игру капитана команды Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

Александр Овечкин
Александр Овечкин globallookpress.com

«Я все время думаю, что Овечкин делает вещи, которые никто не делал за всю историю хоккея.  Независимо от того, сколько голов он забьет — 20 или больше на данном этапе его карьеры, — я доволен всем, что вижу от него в этом сезоне», — заявил Карбери пресс-службе клуба.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 40-летний Овечкин сыграл 59 матчей, забросив 22 шайбы и отдав 26 результативных передач.