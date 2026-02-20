Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил игру капитана команды Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Я все время думаю, что Овечкин делает вещи, которые никто не делал за всю историю хоккея. Независимо от того, сколько голов он забьет — 20 или больше на данном этапе его карьеры, — я доволен всем, что вижу от него в этом сезоне», — заявил Карбери пресс-службе клуба.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 40-летний Овечкин сыграл 59 матчей, забросив 22 шайбы и отдав 26 результативных передач.