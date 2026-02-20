Капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин пока не определился со своим будущим в клубе.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Нет, я пока не знаю. Нужно принять решение. Надо обсудить всё с семьёй, с Тедом Леонсисом, с генеральным менеджером Крисом Патриком, а затем посмотрим», — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Действующее соглашение Овечкина с «Вашингтоном» рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате форвард провёл 59 матчей и набрал 48 очков, забросив 22 шайбы и отдав 26 результативных передач.