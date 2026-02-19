Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал о том, каково работать с главным тренером команды Ги Буше.

«Каково работать с Ги Буше? Канадцы как будто из другого теста сделаны. Но, честно говоря, даже в Северной Америке мне не доводилось работать с такими сильными специалистами. Эти люди знают, как строить процесс, у них есть чёткое видение игры, и они умеют доносить свои идеи до каждого игрока.

У них действительно очень сильная тренерская школа. К тому же он всегда защищает нас перед журналистами, никого не даёт в обиду. Но когда журналисты выходят из раздевалки, он закрывает двери и говорит всё напрямую. При этом даже в такие моменты он никогда не переходит на личности«, — цитирует Якупова сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Авангард» 35 матчей, забросил 9 шайб и сделал 8 голевых передач. Омичи занимают 2-е место в таблице Востока с 82 очками в активе.