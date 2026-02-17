В Милане проходят игры 1/8 финала мужского хоккейного турнира Олимпиады. На стадионе «Ро Арена» встретились команды Швейцарии и Италии. Швейцарцы одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Сборная Швейцарии по хоккею globallookpress.com

В первой двадцатиминутке швейцарская сборная забросила две шайбы, авторами которых стали Филипп Курашев и Роман Йози. На 46-й минуте Нико Хишир увеличил преимущество своей команды, забив третью шайбу.

Тимо Майер отметился двумя результативными передачами, а голкипер швейцарцев Леонардо Дженони отразил все броски и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В четвертьфинале хоккейного олимпийского турнира швейцарская команда встретится с Финляндией.