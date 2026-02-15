«Автомобилист» из Екатеринбурга разгромил магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 8:1.

Даниэль Спронг globallookpress.com

Главным героем встречи стал нападающий Даниэль Спронг, оформивший хет-трик. Напомним, что он начинал сезон в составе ЦСКА и был оттуда отчислен. Также отличились Семен Кизимов, Ярослав Бусыгин, Максим Денежкин и Артем Каштанов.

Единственную шайбу в составе гостей забросил Егор Яковлев.

Несмотря на поражение «Металлург» уверенно лидирует в Восточной конференции с 87 очками после 54 матчей. «Автомобилист» (66) пока четвертый после 55 игр.