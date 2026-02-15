В 14:30 15.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Автомобилист — Металлург Мг в регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Металлург Мг — Автомобилист 4:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург Мг». Коэффициент ставки — 1.83 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:5.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:5.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Автомобилист:

Ничья:

Металлург Мг:

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Автомобилист — Металлург Мг.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

