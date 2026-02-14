Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов подвел итог матча против «Локомотива» (1:2 ОТ).

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Хороший матч. Играли с одним из лидеров, мощной и системной командой. Не важно, кто напротив тебя, важно, кто рядом и как команда играет. Были шансы у обеих команд, вратарь нас выручал. Самоотдачей и выполнением игрового задания командой я доволен.

Чемпионат высокого уровня, игры идут через день, нагрузка высокая. Дать кому‑то отдохнуть — да, можно, но не обновлять состав», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Сочи» сыграл 54 матча и набрал 40 очков, занимая 10-е место на Западе. «Локомотив» после 57 матчей лидирует в Западной конференции с 79 очками.