Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:2).

Николай Заварухин — главный тренер «Автомобилиста» globallookpress.com

«Равная игра была, по желанию и самоотдаче нет претензий к парням. У нас были моменты, особенно в третьем периоде, но вратарь "Динамо" сыграл здорово, нейтрализовал нашу атаку. Гол на контратаке сами себе придумали, при 0:2 не опустили руки, ребята добавили — это понравилось. Надо перенести задор и подтянуть реализацию на следующий матч.

Как заменить уехавшего на Олимпиаду Да Косту? Через него был весь розыгрыш. Мы пробуем другие варианты, в большинстве сыграли не совсем агрессивно. Будем наигрывать ребят, работаем с теми, кто есть. Может, надо упростить игру 5 на 4, чтобы было больше агрессии и бросков от игроков, которые на вершине», — приводит слова Заварухина «Матч ТВ».

После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 64 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Металлурга» 15-го февраля.