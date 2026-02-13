Наставник «Адмирала» Олег Браташ считает, что его команда не по делу уступила «Трактору» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«В два раза перебросали соперника и моментов создали больше, но сами сделали три подарка в виде индивидуальных ошибок. По игре вроде как переиграли, но по счету опять проиграли», — сказал тренер «Адмирала» каналу «Матч ТВ».

После двух периодов «Адмирал» уступал со счетом 0:3, а смог забросить две шайбы только в третьей 20-минутке. Команда продолжает замыкать таблицу Восточной конференции с 58 очками.