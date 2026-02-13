Главный тренер «Авангарда» Ги Буше считает, что его команда первые два периода действовала чересчур академично, а включилась только в третьей 20-минутке.

Ги Буше globallookpress.com

«Мы сегодня играли в своем стиле только один период — третий. У нас такая проблема есть с командами из второй половины таблицы. Нет достаточного уровня страха перед соперником, играем расслабленно до того момента, как не почувствуем, что игра может уйти из наших рук. Сегодня было так, но затем сделали то, что нужно, и победили», — цитирует Буше «Матч ТВ».

«Авангард» обыграл «Амур» на выезде со счетом 6:2, сейчас команда идет второй на «Востоке» с 80 очками.