Главный тренер «Динамо» Мн Дмитрий Квартальнов оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Локомотива» (4:2).

Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Хорошая игра с хорошим соперником.  Терпели и в третьем периоде в общем‑то дотерпели.  Победили заслуженно»

Было много эмоций от болельщиков в третьем периоде?  Думаю, играть при своих болельщиках, которые болеют за тебя всем сердцем, — это всегда ребятам передается.  Это шестой игрок.

За счет чего удавалось прибавить и перевернуть ход игры?  Ребята перестроились.  Первый период был немножко сумбурный.  Слишком уважение большое было, наверное.  А второе: не отдавали точку так легко.  Хотя все‑таки гол в меньшинстве пропустили.  Соперник очень здорово играет.  Потом стали на вбрасывании точку забирать, подборы забирать.  И такие мелкие вещи против такой команде способствовали победе«, — цитирует Квартальнова "Матч ТВ".

После этого матча минское "Динамо" занимает 2-е место в таблице Запада с 73 очками в активе.  В следующем поединке "зубры" сыграют против "Спартака" 15-го февраля.