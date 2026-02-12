Главный тренер «Динамо» Мн Дмитрий Квартальнов оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Локомотива» (4:2).

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Хорошая игра с хорошим соперником. Терпели и в третьем периоде в общем‑то дотерпели. Победили заслуженно»

Было много эмоций от болельщиков в третьем периоде? Думаю, играть при своих болельщиках, которые болеют за тебя всем сердцем, — это всегда ребятам передается. Это шестой игрок.

За счет чего удавалось прибавить и перевернуть ход игры? Ребята перестроились. Первый период был немножко сумбурный. Слишком уважение большое было, наверное. А второе: не отдавали точку так легко. Хотя все‑таки гол в меньшинстве пропустили. Соперник очень здорово играет. Потом стали на вбрасывании точку забирать, подборы забирать. И такие мелкие вещи против такой команде способствовали победе«, — цитирует Квартальнова "Матч ТВ".

После этого матча минское "Динамо" занимает 2-е место в таблице Запада с 73 очками в активе. В следующем поединке "зубры" сыграют против "Спартака" 15-го февраля.