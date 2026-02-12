Тренер «Спартака» Александр Барков прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против ЦСКА (0:2).

«Понятно, что нам нужно было выходить на лед. Но не думаю, что мы весь период не попали в тонус. Скорее для нас было неожиданным такое начало. Мне кажется, что это все плод индивидуальных ошибок. Дальше игра выравнялась. Во втором и третьем периодах у нас были моменты, чтобы забить, сравнять и выйти вперед. Пока нам не дается завершение атак. Нападающие третий матч подряд на нуле. Это сигнал для нас и для них.

Морозов в четвертом звене? Поиск каких‑то решений. Кому‑то иногда надо взбодриться, почувствовать свою ответственность и так далее. Но почему вы считаете, что это четвертое звено? Может мы хотели против четвертого звена ЦСКА свое самое ударное звено?

Чего не хватило, чтобы забить? Думаю, что это момент психологии. Когда нападающие не забивают три игры подряд, наступает этап, который нам надо перетерпеть. Но я не говорю, что нам нужно просто ждать. Нет, нам надо работать над завершением», — передает слова Баркова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада с 62 очками в активе. В следующем поединке «красно-белые» сыграют против минского «Динамо» 15-го февраля.