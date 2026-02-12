«Ак Барс» одержал победу над «Торпедо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Митчелл Миллер — защитник «Ак Барса» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Торпедо» отличились Богдан Конюшков на 17-й минуте, Максим Летунов на 19-й и Егор Соколов на 44-й минуте.

В составе «Ак Барса» голы записали на свой счет Алексей Пустозёров на 34-й минуте, Григорий Денисенко на 51-й минуте и Александр Хмелевский на 59-й минуте.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Ак Барс». Победный бросок на счету Митчелла Миллера на 61-й минуте.

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 75-ю очками в активе. «Торпедо» — на 4-й строчке Запада (70).