Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше
Ги Буше globallookpress.com

«Мы знали, что это будет трудный матч. "Адмирал" хорошо играет дома.  А мы сюда долго летели, это выезд, сказывается разница во времени.  Ну, а еще пауза.  Когда ты длительное время не играешь, то без разницы, сколько ты тренируешься.  В любом случае будет определенная просадка.  Нет остроты в каких‑то моментах, ты теряешь определенную точность в нюансах системы.

В целом мы очень хорошо отыграли первые 10 минут встречи.  Мы действительно великолепно смотрелись.  Но здесь наше большинство нас немного подвело.  Мы допускали выходы противника "2 в 1", и в целом были не очень хорошие моменты.  Это привело к тому, что соперник забросил.  Это придало им энергии, жизни.  А нам это усложнило ситуацию, потому что мы не очень грамотно оборонялись.

Да, в нападении у нас были классные моменты.  Но именно оборона у нас проседала.  Мы не так грамотно выполняли силовые приемы, не так грамотно лишали соперника пространства.  Оборона всегда страдает в первую очередь, когда ты длительное время не играешь.

Третий период в нашем исполнении мне понравился.  Мы хотели вернуться в игру, вышли в полной готовности, проявили характер.  Эта команда способна одерживать волевые победы, и мы это снова увидели.  Сравняли счет и в итоге победили по буллитам.

Довольны ли качеством завершения атак?  У нас были моменты в атаке, которые мы упускали, не попадали по воротам.  Мы искали возможность бросить в идеальную точку, найти идеальный угол для броска.  Но если посмотреть на наши голы, они были забиты абсолютно по‑другому.  Потуральски и Шарипзянов просто довели шайбу до ворот и в итоге сумели их поразить.

Мы немного не так остро действовали, как могли.  Но наша основная проблема была в обороне.  Мы можем и мы должны действовать намного лучше.  Встречаясь с любыми топовыми командами, мы не даем сопернику создать больше 8–9 голевых моментов за матч.  А сегодня у соперника их было порядка 17.  Это непозволительно много.  Если ты обороняешься не так качественно, то значит, больше времени проводишь в своей зоне, тратишь больше энергии и создаешь меньше моментов в атаке.  И если ты обороняешься классно, то атакуешь больше.  Сегодня именно в обороне у нас были основные трудности», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 76 очками занимает второе место в Восточной конференции.