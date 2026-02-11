Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше globallookpress.com

«Мы знали, что это будет трудный матч. "Адмирал" хорошо играет дома. А мы сюда долго летели, это выезд, сказывается разница во времени. Ну, а еще пауза. Когда ты длительное время не играешь, то без разницы, сколько ты тренируешься. В любом случае будет определенная просадка. Нет остроты в каких‑то моментах, ты теряешь определенную точность в нюансах системы.

В целом мы очень хорошо отыграли первые 10 минут встречи. Мы действительно великолепно смотрелись. Но здесь наше большинство нас немного подвело. Мы допускали выходы противника "2 в 1", и в целом были не очень хорошие моменты. Это привело к тому, что соперник забросил. Это придало им энергии, жизни. А нам это усложнило ситуацию, потому что мы не очень грамотно оборонялись.

Да, в нападении у нас были классные моменты. Но именно оборона у нас проседала. Мы не так грамотно выполняли силовые приемы, не так грамотно лишали соперника пространства. Оборона всегда страдает в первую очередь, когда ты длительное время не играешь.

Третий период в нашем исполнении мне понравился. Мы хотели вернуться в игру, вышли в полной готовности, проявили характер. Эта команда способна одерживать волевые победы, и мы это снова увидели. Сравняли счет и в итоге победили по буллитам.

Довольны ли качеством завершения атак? У нас были моменты в атаке, которые мы упускали, не попадали по воротам. Мы искали возможность бросить в идеальную точку, найти идеальный угол для броска. Но если посмотреть на наши голы, они были забиты абсолютно по‑другому. Потуральски и Шарипзянов просто довели шайбу до ворот и в итоге сумели их поразить.

Мы немного не так остро действовали, как могли. Но наша основная проблема была в обороне. Мы можем и мы должны действовать намного лучше. Встречаясь с любыми топовыми командами, мы не даем сопернику создать больше 8–9 голевых моментов за матч. А сегодня у соперника их было порядка 17. Это непозволительно много. Если ты обороняешься не так качественно, то значит, больше времени проводишь в своей зоне, тратишь больше энергии и создаешь меньше моментов в атаке. И если ты обороняешься классно, то атакуешь больше. Сегодня именно в обороне у нас были основные трудности», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 76 очками занимает второе место в Восточной конференции.