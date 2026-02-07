Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг рассказал о своем уходе из ЦСКА.

Даниэль Спронг globallookpress.com

«Это те моменты, которые происходят за закрытыми дверями. У нас был диалог с ними, и все завершилось так. Не хотелось бы, чтобы из этого раздували большую проблему. Каждый из нас просто двигается дальше. Болельщики ЦСКА классные, меня встретили тепло, но просто не сложилось. Такое бывает. Это только мой первый год в этой лиге. Жду с нетерпением сыграть с ними в обоих оставшихся матчах в регулярке», — приводит слова Спронга Sport24 .

Голландский форвард в текущем сезоне провел 37 матчей, набрав 41 (17+24) балл.