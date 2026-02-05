Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (1:0).

Игорь Никитин globallookpress.com

«Сегодня получилась очень тяжёлая игра, очень тяжело забивалось, но соперник был силён. Моменты были и у "драконов", но мои парники молодчики и нашли силы сопротивляться. В самой концовке третьего периода спас Гамзин, там мог быть гол. Игра получилось вязкой, потому что Шанхай играл организованно, было мало пространства для броска. Бо́льшую часть времени отбирали друг у друга шайбу, до броска ещё надо было доехать к воротам», — приводит слова Никитина «Чемпионат».

ЦСКА с 66 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» (47) — девятые.

В следующем матче «Шанхайские Драконы» в родных стенах сыграют с «Локомотивом» 10 февраля, а ЦСКА на выезде сразится со «Спартаком» 12 февраля.