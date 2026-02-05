Тренер «Авангарда» Дейв Барр прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый и второй отрезки были действительно классными, лучшими за последние десять встреч в исполнении "Авангарда". Мы доминировали и полностью переиграли соперника, но они блокировали огромное количество бросков. А потом смогли забить в концовке третьего, сравняли счёт. В целом, этот период был неплохой в нашем исполнении, но соперник воспользовался нашими ошибками. "Автомобилист" действительно надавил в концовке, создавал хорошие моменты. Мы немного откатились и не так агрессивно играли, как могли. В какой-то момент прекратили разыгрывать комбинации, такого плана не было, потому что мы хотим действовать агрессивно до самого конца», — приводит слова Барра «Чемпионат».

«Авангард» набрал 76 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Омский клуб досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина.