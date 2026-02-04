Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил первую шайбу и набрал четыре очка в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT). Этот матч позволил Кучерову выйти на второе место в истории клуба по количеству голов, забитых первыми в матчах.

Никита Кучеров globallookpress.com

Стивен Стэмкос удерживает первое место в этом списке с 166 голами, а Кучеров теперь на один гол впереди него, забросив свою 167-ю шайбу. Лидером клуба остаётся Венсан Лекавалье, который забил 169 первых голов.

Кроме того, Кучеров достиг отметки в 60 передач в своем шестом сезоне, что является третьим результатом в истории лиги среди игроков, не родившихся в Северной Америке.