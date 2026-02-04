К Овечкину, Кейну или в Калифорнию: в какой клуб НХЛ перейдёт Панарин?

Хоккей • 30/01/2026 18:24 К Овечкину, Кейну или в Калифорнию: в какой клуб НХЛ перейдёт Панарин?

Неделя КХЛ: «Торпедо» — в погоне за лидерами, «Нефтехимик» — вблизи топ-4 Восточной конференции

Хоккей • 26/01/2026 09:49 Неделя КХЛ: «Торпедо» — в погоне за лидерами, «Нефтехимик» — вблизи топ-4 Восточной конференции

Допрыгались: Кузнецов в «СЮ», Спронг в «Авто» и еще 10 топ-сделок в КХЛ сезона-2025/26

Хоккей • 26/01/2026 08:00 Допрыгались: Кузнецов в «СЮ», Спронг в «Авто» и еще 10 топ-сделок в КХЛ сезона-2025/26

В «Шанхае» тренер-абьюзер из НХЛ: кто еще из нарушителей закона нашёл пристанище в КХЛ

Хоккей • 19/01/2026 20:34 В «Шанхае» тренер-абьюзер из НХЛ: кто еще из нарушителей закона нашёл пристанище в КХЛ

Трубин забил и вытащил «Бенфику» в плей-офф! Моуринью прибил «Реал» в Лиссабоне

Футбол • 29/01/2026 03:04 Трубин забил и вытащил «Бенфику» в плей-офф! Моуринью прибил «Реал» в Лиссабоне

Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Футбол • 29/01/2026 08:19 Распродажа в «Зените»: вслед за Гонду с Питером распрощался Кассьерра

Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Футбол • 30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Ну и Дуран: почему скандалист за 77 млн евро переходит в «Зенит»

Футбол • Вчера 07:05 Ну и Дуран: почему скандалист за 77 млн евро переходит в «Зенит»

Проспекты из СНГ: 8 бойцов, за которыми стоит следить в 2026 году

Бои • 19/01/2026 14:57 Проспекты из СНГ: 8 бойцов, за которыми стоит следить в 2026 году