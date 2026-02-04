В НХЛ назвали тройку лучших хоккеистов игрового дня регулярного чемпионата.
Третьей звездой дня стал нападающий «Каролины» Сет Джарвис — он оформил дубль в матче с «Оттавой», завершившемся победой его команды со счётом 4:3.
Второе место в рейтинге занял форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, отметившийся голом и тремя результативными передачами в поединке против «Баффало» (4:3 ОТ).
Первой звездой дня был признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват, записавший на свой счёт две шайбы и одну передачу в игре с «Питтсбургом» (5:4 в овертайме).