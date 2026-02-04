Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«Очень хорошие первые два периода в нашем исполнении: выполнение игрового задания, много полезного все вместе делали, создавали моменты, могли забить больше. Достойно отыграли. Во втором периоде добавили, забили хорошие голы. В третьем немножко прижались все‑таки, стали отбрасываться. Естественно, "Адмирал" немножко нас здесь поддушил. Но хорошо, что использовали моменты на контратаках и забили. Конечно, без валидола немножко не обошлось. Но некоторые ребята только учатся играть в хоккей — первый сезон… В конце такие передачи нельзя отдавать через середину, конечно. В целом я доволен. Единственное, что расстроило: не помогли вратарю сыграть на ноль. А так очень хорошо. Тяжелая поездка. Команда из шести очков взяла три. Считаю, для нас это очень хороший результат», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 42 очками занимает десятое место в Восточной конференции.