Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец
Михаил Кравец globallookpress.com

«Очень хорошие первые два периода в нашем исполнении: выполнение игрового задания, много полезного все вместе делали, создавали моменты, могли забить больше.  Достойно отыграли.  Во втором периоде добавили, забили хорошие голы.  В третьем немножко прижались все‑таки, стали отбрасываться.  Естественно, "Адмирал" немножко нас здесь поддушил.  Но хорошо, что использовали моменты на контратаках и забили.  Конечно, без валидола немножко не обошлось.  Но некоторые ребята только учатся играть в хоккей — первый сезон… В конце такие передачи нельзя отдавать через середину, конечно.  В целом я доволен.  Единственное, что расстроило: не помогли вратарю сыграть на ноль.  А так очень хорошо.  Тяжелая поездка.  Команда из шести очков взяла три.  Считаю, для нас это очень хороший результат», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 42 очками занимает десятое место в Восточной конференции.