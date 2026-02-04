Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (4:0).

Евгений Корешков — главный тренер «Трактора» globallookpress.com

«Вовремя забили, вратарь вовремя подчистил. Выстояли, ловили шайбу на себя. Получилась очень классная командная победа. Дубль Михаила Горюнова‑Рольгизера… Прекрасно знаем, что у него есть скорость, но сегодня и завершение было на высшем уровне.

Ливо провел очередной матч без голов? Знаю, что многие команды разбирают лидеров и игроков, которые много забивают. Думаю, этот момент присутствует и здесь. Ливо очень старается, пытается сыграть на команду. Ничего, в следующих матчах он забьет», — передает слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» располагается на 7-й позиции в таблице Востока с 54 очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Амура» 11-го февраля.