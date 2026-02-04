Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Трактора» (0:4).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Не самый удачный матч, как и вообще вся серия после Дальнего Востока. По игре… Нет смысла говорить, что не забиваем с отличных позиций. Это наши проблемы. Пауза поможет перезагрузить головы, есть время восстановиться и подготовиться.

Какого‑то преимущества у "Трактора" не было, хотя аналитику пока не проводили. Принимали не совсем верные решения, что приводило к контратакам соперника. Частью из них игроки "Трактора" воспользовались», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 73 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Торпедо» 12-го февраля.