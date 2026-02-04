На стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Барысом» из Астаны. Гости выиграли со счетом 4:1.

Кирилл Савицкий globallookpress.com

Забитыми голами в составе «Барыса» отличились Кирилл Савицкий, Динмухамед Кайыржан, Эмиль Галимов и Майк Веккионе. Единственный гол за «Адмирал» забросил Либор Шулак, капитан команды.

«Барыс» одержал вторую победу над «Адмиралом» в текущем сезоне, уступив владивостокскому клубу только один раз. Обе команды остаются на последних строчках турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.