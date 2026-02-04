Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«На мой взгляд, была равная игра. За исключением того, что у "Торпедо" все‑таки было больше шансов, имели больше атак сходу. В этом мы проиграли. И на второй гол не наработали.

Какой план на паузу? У нас будет пара выходных. Понятно, что надо отдохнуть. Думаю, за два дня ребята восстановятся. Потом будут тренировки, затем еще выходной… Все‑таки после Нового года Дальний Восток забирает очень много сил с перелетами. У "Амура" очень сложный отрезок в феврале. Он может быть определяющим в концовке. Поэтому надо хорошо отдохнуть», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 45 очками занимает девятое место в Восточной конференции.