Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский
Александр Андриевский globallookpress.com

«На мой взгляд, была равная игра.  За исключением того, что у "Торпедо" все‑таки было больше шансов, имели больше атак сходу.  В этом мы проиграли.  И на второй гол не наработали.

Какой план на паузу?  У нас будет пара выходных.  Понятно, что надо отдохнуть.  Думаю, за два дня ребята восстановятся.  Потом будут тренировки, затем еще выходной… Все‑таки после Нового года Дальний Восток забирает очень много сил с перелетами.  У "Амура" очень сложный отрезок в феврале.  Он может быть определяющим в концовке.  Поэтому надо хорошо отдохнуть», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 45 очками занимает девятое место в Восточной конференции.