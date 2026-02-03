Главный тренер «Шанхайских драконов» Митч Лав подвел итог матча против «Авангарда» (3:5).

Митч Лав globallookpress.com

«Я немного расстроен, потому что мы вели в счёте, было много шансов выиграть, и мы будто бы заснули в самый важный момент. Команда потеряла уверенность в себе, не воспользовалась удалениями соперника. Примерно так матч и закончился.

Мы просим играть ребят в другой вид хоккея, но они пока не понимают, что же мы от них хотим. Это была ошибка владения шайбой и большое количество удалений удалений. В этом компоненте игры мы пока не в ладах», — приводит слова Лава «Чемпионат».

«Авангард» с 75 очками вернулся на второе место в Восточной конференции, «Драконы» с 47 баллами по-прежнему девятые в турнирной таблице Запада.