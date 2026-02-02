Нападающий «Тампы» Никита Кучеров после матча регулярного чемпионата с НХЛ против «Бостона» отреагировал на драку с участием соотечественника, вратаря Андрея Василевского.

Андрей Василевский globallookpress.com

«Лайтнинг» взяли верх над соперником в серии буллитов.

«Все было просто на высшем уровне. Публика была просто невероятна. Думаю, игра также доставила удовольствие болельщикам, это был очень зрелищный матч.

Когда мы проигрывали 2:5, Василевский подрался, и я думаю, что это всех воодушевило. Наконец-то все проснулись, начали играть как следует и вырвали победу», — цитирует Кучерова сайт НХЛ.