Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о перспективах СКА после 7-го поражения подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Владимир Крикунов globallookpress.com

Напомним, что 1-го февраля питерцы по буллитам уступили ЦСКА (2:3 Б).

«Они не проиграли, по сути, эту игру — сыграли 2:2. Просто не повезло в серии буллитов. Играли они хорошо, с преимуществом, моментов было больше, однако уступили. Так бывает.

Вижу ли я прогресс в игре СКА относительно прошлых поражений? На протяжении тех шести игр у них был спад, сейчас, думаю, они вышли из этого спада. Дальше у СКА всё пойдёт намного лучше.

Одна из причин кризиса СКА — нестабильность вратарской бригады после ухода Серебрякова? Считаю, что Плешков сейчас играет неплохо. Иванов только в недавней игре что-то не совсем уверенно выглядел. Поэтому нет, у них хорошие вратари. А спад бывает у всех команд, по сезону на него налетают. Он идёт шесть игр. Команда, которая работает, как правило, начинает подниматься.

СКА нужно довериться Ларионову как минимум до конца сезона? Естественно. Сейчас всё пойдет нормально. До конца регулярного сезона осталось немного, зачем тут какие-то кадровые изменения, ломать команду», — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».

СКА занимает 8-е место в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против минского «Динамо» 3-го февраля.