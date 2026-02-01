На основе анализа статистических данных комиссия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выбрала лучших игроков января в четырех категориях.

Семен Вязовой («Салават Юлаев») globallookpress.com

Лучшим вратарем впервые стал Семен Вязовой из «Салавата Юлаева». Он одержал девять побед в десяти матчах месяца, отразив 93,9% бросков и показав коэффициент надежности 1,79. По его воротам было нанесено 295 бросков.

Третий раз звание лучшего защитника получил Дамир Шарипзянов из «Авангарда». В 10 январских матчах он набрал 17 очков (8 голов и 9 передач), а его показатель полезности составил «+13».

Лучшим нападающим в январе впервые стал Сергей Толчинский из «Металлурга». Он заработал 16 очков (7 голов и 9 передач) в 11 играх и показал полезность «+6». В матче с минским «Динамо» Толчинский забросил победную шайбу.

Лучшим новичком был признан защитник Иван Патрихаев из ЦСКА. В девяти играх месяца он набрал 5 очков (1 гол и 4 передачи) и показал полезность «+5». В игре с московским «Динамо» Патрихаев забросил победную шайбу.