ЦСКА одолел СКА (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Никита Нестеров — защитник ЦСКА globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У ЦСКА отличились Денис Гурьянов на 16-й минуте и Никита Нестеров на 35-й минуте.

В составе СКА голы записали на свой счет Андрей Педан на 7-й минуте и Рокко Гримальди на 44-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался ЦСКА. Победный бросок на счету Виталия Абрамова.

ЦСКА располагается на 5-й позиции в таблице Запада с 62 очками в активе, а СКА — на 8-й строчке с 54 баллами.