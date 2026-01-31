Бывший тренер «Лады» Никита Щитов высказался об отстранении форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина от состава команды.
«Конечно, ему виднее, но, на мой взгляд, Артемий будет выбирать команду, которая предложит и хороший контракт, и реальные шансы побороться за Кубок Стэнли. Он игрок высокого класса и явно стремится завоевать трофей. Поэтому, скорее всего, будет рассматривать именно такие, "средние" варианты.
При этом я убеждён, что игроку его уровня рано возвращаться в Россию. Ему место в НХЛ — и он сам это понимает. В 34 года он продолжает набирать много очков и остаётся звездой лиги. При таком подходе, думаю, он способен играть и до 40 лет — Малкин‑то играет», — цитирует Щитова «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри объявил о скорой перестройке команды, после чего Панарину сообщили, что ему не будет предложен новый контракт.
Действующее соглашение форварда с «Рейнджерс» с годовым окладом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня.
В составе нью-йоркского клуба 34-летний Панарин играет с 2019 года. Всего за карьеру он набрал 600 очков (202 шайбы и 398 передач) в 475 встречах в составе «Рейнджерс».