Бывший тренер «Лады» Никита Щитов высказался об отстранении форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина от состава команды.

Артемий Панарин globallookpress.com

«Конечно, ему виднее, но, на мой взгляд, Артемий будет выбирать команду, которая предложит и хороший контракт, и реальные шансы побороться за Кубок Стэнли. Он игрок высокого класса и явно стремится завоевать трофей. Поэтому, скорее всего, будет рассматривать именно такие, "средние" варианты.

При этом я убеждён, что игроку его уровня рано возвращаться в Россию. Ему место в НХЛ — и он сам это понимает. В 34 года он продолжает набирать много очков и остаётся звездой лиги. При таком подходе, думаю, он способен играть и до 40 лет — Малкин‑то играет», — цитирует Щитова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри объявил о скорой перестройке команды, после чего Панарину сообщили, что ему не будет предложен новый контракт.

Действующее соглашение форварда с «Рейнджерс» с годовым окладом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня.

В составе нью-йоркского клуба 34-летний Панарин играет с 2019 года. Всего за карьеру он набрал 600 очков (202 шайбы и 398 передач) в 475 встречах в составе «Рейнджерс».