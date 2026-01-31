Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Автомобилиста» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ
Олег Браташ globallookpress.com

«Наша команда играла хорошо.  По игре мы точно не уступили, но проиграли по счету.  Отдельные ошибки привели к голам, а сами мы в свою очередь не использовали много моментов, которые создали.  Игра мне понравилась, но счет нет.

Да, инициатива где‑то переходила сопернику.  Но это было временами, мы тоже атаковали и имели хорошие шансы.  Если брать игру целиком, то мы были как минимум не хуже.  Но в отдельных моментах соперник тоже проявлял себя хорошо и переигрывал нас.  У них есть кому это делать», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» с 36 очками занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции.