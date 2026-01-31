Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу своей команды над «Барысом» (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

«Очень тяжелый матч. И если положить руку на сердце, соперник выглядел лучше нас. В этом месяце это у нас одна из самых плохих игр. Ничего не получалось. И хотел бы отметить ребят — молодцы, нашли в себе силы, проявили характер, нашли пути к победе. По такой игре это дорогого стоит.

Чего не хватало в первых двух периодах ? Да всего. "Барыс" выглядел лучше во всех отношениях. Мы проигрывали много борьбы, было много брака в передачах. Стыки проигрывали. Но ребята — молодцы, что проявили характер, и мы по такой игре все‑таки взяли два очка.

Что с Виктором Антипиным? Он болел перед приездом к нам. Надо все‑таки форму набрать. Он тренируется — и как только будет готов, то сразу выйдет.

Рассматриваем ли его потенциально под большинство? Мы рассматриваем всех», — приводит слова Андриевского «Матч ТВ».

«Амур» с 43 очками занимает девятое место в Восточной конференции.