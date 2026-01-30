Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:2).

Митч Лав — главный тренер «Шанхайских Драконов» t.me/shadragons

«Очень понравилось, как ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача игроков. Очень доволен сегодняшней игрой.

Кузнецов появился и оформил дубль? Все ещё стараюсь узнавать и понять роли игроков. Позиция, на которой сыграл Кузнецов, была в ротации. Он воспользовался всеми своими шансами, это был особенный матч для него.

Какие ощущения от игры Рендулича? Он сегодня был одним из лучших игроков. Были очень хорошие моменты по игре.

После одной победы в КХЛ меня пригласили на Матч звезд? Для меня это очень большая честь — представлять команду на Матче звезд, узнать города в России. Я очень рад быть на Матче звезд», — цитирует Лава «Матч ТВ».

После этого матча «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в таблице Запада с 47-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Авангардом» 3-го февраля.