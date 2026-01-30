Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал причины отсутствия нападающего команды Николая Голдобина в составе на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:4).

Николай Голдобин — нападающий СКА globallookpress.com

«Почему отсутствовал Голдобин? Вопрос отношения к делу. Это уже не первый раз.

На данный момент Николай проигрывает конкуренцию тем ребятам, которые хотят большего», — передает слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА располагается на 8-й позиции в таблице Западной конференции с 53 очками в активе. В нынешнем сезоне Голдобин провел за питерскую команду 40 матчей, забросил 10 шайб и сделал 16 голевых передач.