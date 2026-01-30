Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался об отстранении форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина от состава команды.

Артемий Панарин globallookpress.com

«Думаю, что это их ошибка. Нельзя так обращаться с игроками, которые делают результат.

Вижу ли его в другой команде? Он сыграет в любой команде НХЛ. Игрок высочайшего класса, он уже подтверждал это в "Чикаго" и других клубах. Думаю, что у него проблем не будет с поиском клуба. Знаю, что его уже хотят много команд НХЛ», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри объявил о скорой перестройке команды, после чего Панарину сообщили, что ему не будет предложен новый контракт.

Действующее соглашение форварда с «Рейнджерс» с годовым окладом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня.

В текущем сезоне на счету Панарина 57 очков (19+38) в 52 матчах, он лучший бомбардир «Рейнджерс».