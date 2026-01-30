Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о подготовке своей команды к выездной серии.

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

Напомним, что «волки» в гостях сыграют против «Ак Барса» 31-го января, «Салавата Юлаева» 2-го февраля и «Сибири» 4-го февраля.

«В каком физическом состоянии сейчас находится команда после недельной паузы? Дали ребятам немного отдохнуть, затем пару дней провели интенсивные тренировки. По ощущениям, команда находится в неплохом состоянии, но окончательно всё покажут игры — посмотрим, как это будет выглядеть на льду.

Как состояние Филиппа Долганова и Максима Федотова? Филипп уже тренируется с командой, Максим вчера выходил на лёд, пробовался. Думаю, Филипп будет в заявке уже на ближайший матч, а Максим, возможно, появится со второго матча выезда.

Какой компонент станет решающим в предстоящих встречах? Ничего нового вам не скажу. Нужно делать акцент на своей игре: играть увереннее, больше владеть шайбой, чаще атаковать, создавать угрозы воротам соперника и забивать голы», — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

«Нефтехимик» занимает 5-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе. «Волки» сыграют против «Ак Барса» завтра, 31-го января в 17:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.