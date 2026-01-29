Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«"Сибирь" нас переработала.  Не могу сказать, что обыграла.  Но соперник был хорош именно в работе.  В борьбе мы были чуть‑чуть послабее.  Шайбу они доставляли, а мы ее очень мало блокировали.  Они нас превзошли в черновой работе, чего нам не хватило.  Хоккей — это игра один в один.  Если ты в этом уступаешь, то любая система уходит на другой план.  Вот в чем ключи успеха "Сибири".

Так ли, что команда не знала, как играть с соперником?  Нет, но у нас были проблемы с построением.  Пара моментов не сработала через середину.  Но мы стали чуть проигрывать борьбу, отдавать шайбу, и их команда побежала.  Это о том, что нужно возвращаться в оборону.  И просто работать.  Мы не очень внимательно отнеслись к тому, что надо возвращаться в защиту и играть на возврате.  Отдали инициативу, и у "Сибири" пошла волна.

Не было ли мысли заменить вратаря Зака Фукале?  Ему просто попали шайбой в незащищенное место.  Но парень крепкий, остался в воротах.  С ним все хорошо», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

На счету минчан 66 баллов и третье место в Западной конференции.