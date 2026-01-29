Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«"Сибирь" нас переработала. Не могу сказать, что обыграла. Но соперник был хорош именно в работе. В борьбе мы были чуть‑чуть послабее. Шайбу они доставляли, а мы ее очень мало блокировали. Они нас превзошли в черновой работе, чего нам не хватило. Хоккей — это игра один в один. Если ты в этом уступаешь, то любая система уходит на другой план. Вот в чем ключи успеха "Сибири".

Так ли, что команда не знала, как играть с соперником? Нет, но у нас были проблемы с построением. Пара моментов не сработала через середину. Но мы стали чуть проигрывать борьбу, отдавать шайбу, и их команда побежала. Это о том, что нужно возвращаться в оборону. И просто работать. Мы не очень внимательно отнеслись к тому, что надо возвращаться в защиту и играть на возврате. Отдали инициативу, и у "Сибири" пошла волна.

Не было ли мысли заменить вратаря Зака Фукале? Ему просто попали шайбой в незащищенное место. Но парень крепкий, остался в воротах. С ним все хорошо», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

На счету минчан 66 баллов и третье место в Западной конференции.