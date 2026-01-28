В «Спартаке» сообщили о рождении ребёнка в семье главного тренера команды Алексея Жамнова.

Алексей Жамнов — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

Стало известно, что наставник «красно-белых» не присутствует на матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» из-за пополнения в семье.

«Поздравляем главного тренера "Спартака" Алексея Жамнова и его супругу Екатерину с рождением сына. Мальчика назвали Лев! Желаем счастья, любви и благополучия всей семье! » — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» на этот матч назначен Александр Барков.

Матч между «Спартаком» и «Ладой» начался в 19:30 по мск. «Красно-белые» ведут в счете 2:0.