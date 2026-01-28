Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в матче против ЦСКА (2:4).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Было много потерь, особенно в средней зоне. Соперник хорошо устроился и грамотно контратаковал. Мы не очень хорошо выглядели физически, не могли несколько раз смениться, и соперник нас наказывал. Могли спасти матч, но не хватило сил.

Нам бы хотелось, чтобы лидеры забивали и вытаскивали такие матчи. Уверенность? Начнем забивать на тренировках, и она появится в игре», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После этого матча обе команды имеют в своем активе по 60 очков, но ЦСКА по дополнительным показателям поднимается на 5-е место в Западной конференции, а «Динамо» опускается на шестую строчку в турнирной таблице.