Защитник СКА Павел Коледов высказался о своем переходе в клуб из Санкт-Петербурга, а также высказался о турнирном положение своей новой команды.

Павел Коледов globallookpress.com

«Ребята и тренерский штаб хорошо встретили. В команде я человек новый, но много кого знаю, много с кем встречался в других командах. Да, проиграли. Мало положительных эмоций, но как команда мы должны выбираться из этой ситуации.

Что не хватает команде? Я успел потренироваться всего пару дней, но могу сказать, что тренеры делают акцент на коллективе, который должен быть, и он, в принципе, есть — все ребята дружные. Бывают взлёты и падения, я по себе знаю, много лет в хоккее. Сейчас я приехал из того места, где тоже можно сказать, что был кризис, и пока что, возможно, он продолжается.

Я пока не могу назвать здесь что‑то кризисом. Да, проиграны пять матчей подряд, но мы одно целое, одна команда. Такое бывает. Мы выберемся только все вместе.

Насколько привычно играть в атакующий хоккей? Если навскидку взять, всё равно шесть лет в Уфе провел. У нас тоже был атакующий хоккей более‑менее. Да, возможно, в "Авангарде" играли чуть‑чуть в этом компоненте по‑другому, но мы помним. Всё равно есть игроки, которые больше атакуют, больше обороняются. Посмотрим, что будет дальше.

Матч с "Локомотивом"? Маленько сыграли не в то, что должны были. "Локомотив" строился на синей линии, мы пытались благодаря индивидуальному мастерству преодолеть это. Можно было как‑то проще это всё сделать, поэтому самый главный позитивный момент, что, как ни крути, мы забили в концовке. Долгое время не было заброшенных шайб у СКА, поэтому это самый положительный момент, который может дать толчок в дальнейших играх, — цитирует Коледова "Матч ТВ".

СКА с 53 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции, имея на своем счету пять поражений подряд в последних встречах.