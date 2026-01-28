Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о поражении от «Северстали»(2:3 ОТ).

Алексей Исаков globallookpress.com

«Очень мобильный матч. Команды показали достаточно высокие скорости. Было много мелких ошибок от обеих команд, но "Северсталь" реализовала на одну больше.

Какая была задача? Сыграть в свою игру. Многие вещи в Череповце в начале года не получились. Я ребятам проговорил вещи по игре, думаю, многое получилось», — цитирует Исакова «Матч ТВ».

После этого матча «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Запада с 68-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 4-й позиции (65).