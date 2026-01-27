Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Локомотива» (1:3).

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Сегодня очень важный день для города, для нашей страны. Это матч, который был посвящен тем людям, которые выстояли, выжили, не сломались и показали пример стойкости. Мы хотели того же сегодня. К сожалению, не получилось порадовать болельщиков победой. Скажу честно, вроде что‑то неплохо получалось, но не более того. Печально. Не хочется показывать пальцем, но усилия, желания, страсти не хватило. Не всем игрокам. Вы видите хоккей, можете делать выводы. Мы тоже их делаем. Внутри разбираем, хотим понять. Но что есть, то есть.

Ни в коем случае не будем опускать руки. Эта команда должна подняться со дна, с психологического дна и дальше понять, кто хочет двигаться дальше. Или мы должны будем пригласить пару молодых игроков, которые покажут, что они хотят. Я в этом не вижу проблему. Соперника с победой», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 69 очками закрепились на первом месте в Западной конференции, СКА с 53 очками по-прежнему на восьмой строчке.