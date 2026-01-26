Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об обмене с ЦСКА, в результате которого нападающий Клим Костин пополнил состав московских армейцев.

Клим Костин перешел в ЦСКА globallookpress.com

За Костина «Авангард» получил от ЦСКА нападающего Кирилла Долженкова.

«Расставание с Костиным было болезненным, но как есть. Иногда не всё идёт по плану. Это было обоюдное решение, чтобы искать другие варианты продолжения его карьеры.

Климу здесь было неуютно, некомфортно, не знаю, по каким причинам. Может, не его команда, не его тренер. И мы ждали от Костина большего», — передает слова Сопина Чемпионат.

В нынешнем сезоне Костин провел за «Авангард» 21 матч и сделал 2 голевые передачи.