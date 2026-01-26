Агент Александр Черных, представлявший интересы нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в период его выступлений в России, прокомментировал возможное развитие карьеры хоккеиста.

Артемий Панарин globallookpress.com

«Когда мы в последний раз общались с Артемием, то были слухи о возможном возвращении в КХЛ. Он сказал, что не стоит ни в чем не зарекаться, но пока что планы остаться в НХЛ.

А на счет клубов — Артемий анализирует и рассматривает варианты. Когда конкретно может состояться переход — неизвестно. Будем надеяться, что он сделает правильный выбор, от которого хоккеист будет получать удовольствие и будет рад своему переходу», — сказал Черных «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» не намерены предлагать новый контракт 34-летнему россиянину. Его текущее соглашение действует до конца сезона-2025/26 и включает пункт о запрете на обмен.