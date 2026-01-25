Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении СКА от «Торпедо»(0:6) в матче КХЛ.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Торпедо настраивалось на Ларионова особо. Можно вспомнить, что и ЦСКА при Тихонове проигрывал "Автомобилисту" 0:6. Хотя сравнивать, конечно, некорректно.

Понятно, что СКА сейчас не флагман российского хоккея, а настрой Нижнего Новгорода был запредельным. Такое в спорте бывает. Никто же не удивлен, что СКА проиграл, правда? Команду по‑прежнему лихорадит, и это поражение — лишнее свидетельство тому», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

СКА занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 53 очками в активе. В следующем поединке питерцы сыграют против «Локомотива» 27-го января.