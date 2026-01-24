Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал крупное поражение своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (0:6).

Игорь Ларионов — главный тренер СКА globallookpress.com

«Неприятно проигрывать с таким счетом. Самое большое разочарование в моей тренерской карьере, хотя нет, был еще один матч, но о нем не хочу говорить. Хочу поздравить соперника с победой, отличная поддержка от болельщиков. Нам надо будет перегруппироваться.

В какой момент появилась уверенность, что матч будет не за СКА? Меня разочаровал первый отрезок. Начало матча всегда важное. Не всегда слова доходят до игроков, совершаются нелепые ошибки, вроде потери концентрации и потери шайбы. Это продолжалось в течение матча, когда были недоработки, не хватало взаимозаменяемости.

Можно ли назвать "Торпедо" самым неудобным соперником в этом сезоне для меня? Назвать можно как угодно. О поражениях, которые были в начале сезона, мы забыли. Но я напомнил о них игрокам за пару дней до игры. Нужно преодолевать через труд, характер, в прошедшем матче этого не было», — передает слова Ларионова «Матч ТВ».

После этого матча СКА занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 53 очками в активе. В следующем поединке питерцы сыграют против «Локомотива» 27-го января.