Нападающий СКА Андрей Локтионов может уйти из клуба из-за конфликта с главным тренером команды Игорем Ларионовым, сообщает «Матч ТВ».

Андрей Локтионов globallookpress.com

По информации источника, конфликт игрока и тренера произошел после домашнего поражения от «Сочи» (1:2), когда Ларионов оставил в запасе 35-летнего форварда.

После игры произошел конфликт между Ларионовым и Локтионовым, во время которого были разговоры на повышенных тонах.

Вчера Ларионов объявил, что нападающий вскоре может быть обменян в другой клуб КХЛ.

В этом сезоне Локтионов набрал 7 (1+6) очков в 34 матчах за «красно-синих».