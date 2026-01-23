Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о матче против московского «Динамо» (2:1).

Павел Десятков globallookpress.com

«Тяжелый матч. Хороший соперник, с которым нельзя удаляться. Имеющий шикарное большинство. Мы старались его нивелировать.

ы находится в одной лиге, говорить об уровнях нет смысла. Есть наше внутреннее напряжение, но уже сменилось два‑три поколения болельщиков. 90‑е годы остались далеко позади. Хорошо, что вы об этом напоминаете. Мы видим памятные ролики, которые выкладывают: о том, как раньше играли "Лада" и "Динамо", матчи с другими клубами.

Нельзя это забывать. Обязательно нужно помнить и знать историю клуба. Ну, а "Динамо" есть "Динамо" — всегда раздражитель для "Лады" номер один из всей лиги. И я не слукавлю, если так скажу. И для меня в том числе», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» с 36-ю очка занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. На счету «Динамо» осталось 58 баллов. Москвичи идут пятыми.