Нападающий Егор Петухов перешел в «Сочи». Контракт с игроком рассчитан на два сезона, сообщает пресс-служба клуба. Ранее форвард расторг соглашение с «Адмиралом».

Егор Петухов globallookpress.com

Петухов присоединился к «морякам» перед началом прошлого сезона. В дебютный год за команду он стал первым игроком, забросившим больше 22 шайб в регулярном чемпионате, побив 10-летний рекорд Никласа Бергфорса. В текущем сезоне Егор набрал 9 (5+4) очков в 36 матчах и имеет показатель полезности «-9».

В составе «Адмирала» в прошлом сезоне Петухов сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 (24+18) очка, установив новый снайперский рекорд клуба за один сезон.